انتخاب اسماعيل بولحية رئيسا للتحادية الجزائرية لرفع الأثقال

انتخب رئيس رابطة باتنة لرفع الأثقال، اسماعيل بولحية، على رأس الاتحادية الجزائرية للاختصاص للعهدة الأولمبية 2021-2024، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة.

وتحصل بولحية على 9 أصوات مقابل 6 لمنافسه فتحي مراد بودية، رئيس وداد تلمسان، في الوقت الذي تم فيه تسجيل امتناع 10 أعضاء عن التصويت و إلغاء صوت واحد.

كما قام أعضاء الجمعية العامة بانتخاب المكتب الفدرالي الجديد للاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال و الذي يتكون من ثمانية أفراد، من أصل 13 مترشحا قبلت ملفاتهم.

وشكر بولحية أعضاء الجمعية العامة مباشرة بعد انتخابه على الثقة الموضوعة في شخصه، مؤكدا أن أولويته كرئيس للاتحادية هي "إعادة الاستقرار بعد كل الاضطرابات التي عاشتها رفع الأثقال الجزائرية خلال العهدة الأولمبية السابقة".

و أضاف الرئيس الشاب (30 سنة) ل/واج : "سنشكل فريقا إداريا و تقنيا في المستوى من أجل إيجاد الحلول للمشاكل التي تتخبط فيها اتحاديتنا.

هدفنا هو الحصول على قاعدة متينة في خدمة رياضيينا".

وركز الرباع السابق لنادي بريكة، المدينة التي تشكل قطبا هاما لتطوير هذه الرياضة بالجزائر، على مرافقة المواهب الشابة التي تمثل مستقبل رفع الأثقال و ترقية الممارسة النسوية".

كما تعهد بولحية بالعمل على "تهيئة أفضل الظروف للرباعين الجزائريين، خاصة أولئك الذين يسابقون الزمن من أجل اقتطاع تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو".

يذكر أن الاتحادية الجزائرية لرفع الأثقال كانت تسير من قبل مكتب مؤقت ("ديريكتوار") تم تنصيبه من قبل وزارة الشباب و الرياضة بعد معاقبتها في يناير الفارط بشكل "مؤقت" الرئيس السابق العربي عبد اللاوي و أعضاء مكتبه الفدرالي بسبب "سوء التسيير".