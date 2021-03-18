﻿الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية: قبول 234 ملف إضافي لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا)، بقبول 234 ملف لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة والتي أكدت تواصل العملية إلى غاية استكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح البيان انه "تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، تم اليوم الخميس، عقد ثاني جلسة عمل للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات".

وتم خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، دراسة 501 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك، حيث تم "قبول 234 ملف للتعويض بما يفوق 39 مليار سنتيم" وتأجيل 262 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف الوكالة عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

واوضح نفس المصدر انه تمت تسوية وضعية خمسة ملفات نهائيا من ا?صحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة في حين لم يتم تسجيل إعادة أي ملف للبنوك.

ووصل بالتالي إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلستين الأولى والثانية 1.015 ملف، حسب البيان الذي أكد انه سيتم برمجة جلسات أيام الخميس من كل أسبوع ودراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة.

