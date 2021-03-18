تلمسان تحتضن الاحتفالات الرسمية للذكرى 59 لعيد النصر

احتضنت ولاية تلمسان الاحتفالات الرسمية بمناسبة الذكرى 59 لعيد النصر التي شكلت محطة تاريخية هامة في تاريخ الجزائر وعلى هامش الاحتفالية وضعت عدة مشاريع تنموية حيز الخدمة لاسيما ما تعلق منها بمناطق الظل .

هذا البرنامج الاحتفالي الذي سيتواصل على مدار يومين بدأ من اقصى الحدود الغربية من قرية ربان من ببني بوسعيد بالشريط الحدودي أين تم وضع شبكة الغاز الطبيعي حيز الخدمة لفائدة 780 مسكنا .

وعن هذا المسعى التنموي يقول مواطنوا المنطقة الذين ثمنوا العملية وكلهم أمل في ان تدعم المنطقة بمشاريع تنموية اضافية ".

وفي هذا السياق يقول الامين العام لوزارة المجاهدين العيد ربيقة في ميكروفون القناة الاولى :" نحن اليوم في هذه النقطة الحدودية نحتفل بمناسبة عيد النصر بأنشطة تنموية وتاريخية نتشارك فيها الفرحة ".

وبقصر الثقافة بولاية تلمسان أشرف الامين العام لوزارة المجاهدين برفقة والي ولاية تلمسان على عملية توزيع مفاتيح السكنات لحصة 980 سكنا عموميا و500 اعانة للسكن الريفي .

المصدر : الاذاعة الجزائرية