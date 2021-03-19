ناسا تُكمل اختبارا على صاروخ لإعادة رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024

أجرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا اختبارا ناجحا لمحركات على صاروخ، يهدف إلى إعادة رواد فضاء أمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024 .

وقامت ناسا بمحاكاة عملية إطلاق من خلال تشغيل محركات المرحلة الأساسية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي خلال تثبيته على برج في مركز ستينيس الفضائي في مسيسيبي.

وتهدف ناسا إلى إرسال مركبة فضائية غير مأهولة للدوران حول القمر في شهر نوفمبر، وإعادة رواد فضاء أمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024، لكن برنامج نظام الإطلاق الفضائي متأخر بثلاث سنوات عن الجدول الزمني ويتطلب حوالي 3 مليارات دولار فوق الميزانية.

ومن المتوقع أن يتوجه نظام الإطلاق الفضائي إلى مركز "كنيدي" للفضاء في فلوريدا من أجل دمجه مع مركبة الفضاء "أوريون".

وكان اختبار سابق قد انتهى في شهر جانفي بعد حوالي دقيقة وهو أقل بكثير من الدقائق الأربع التي يحتاجها المهندسون تقريبا لجمع بيانات كافية.