﻿ ﻿تراجع أسعار النفط ومخاوف بشأن آفاق الطلب على الوقود

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات هذا الجمعة، لليوم السادس على التوالي لتنخفض بنحو تسعة بالمائة في الأسبوع، حيث ثبطت الموجة الجديدة من الإصابات بكورونا الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.

وتراجع خام (غرب تكساس) الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو ما يعادل 0.07 في المائة إلى 59.96 دولار للبرميل.

وانخفض خام (برنت) عشرة سنتات أو ما يعادل 0.16 بالمائة إلى 63.18 ولار للبرميل.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة هذا الجمعة، إن النفط ارتفع في التعاملات الصباحية في آسيا بعد أن انخفض سبعة في المائة أمس الخميس إذ استغل المشترون في السوق الحاضرة الفرصة لشراء خام رخيص.