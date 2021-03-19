بلحيمر يشرف على تدشين المقر الجديد للإذاعة المحلية بمستغانم

أشرف وزير الإتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر رفقة المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي، هذا الجمعة بمستغانم على تدشين المقر الجديد للإذاعة المحلية، و بالمناسبة أكد على توسيع شبكة الإعلام الجواري.

وقال بلحيمر في كلمة ألقاها "نحرص على توسيع شبكة هذا النوع من الإعلام عن طريق الاستعانة بالكفاءات المحلية والعمل على التمكن من الرقمنة ومختلف تكنولوجيات الإعلام والاتصال".

وشدد وزير الاتصال على أهمية إذاعة مستغانم الجهوية، وكافة وسائل الإعلام الوطنية، باعتبارها أداة فعالة ومحورية في مواكبة مسار بناء الجزائر الجديدة عبر المؤسسات الدستورية في الإطار المؤسساتي والقانوني.

وصرح الناطق الرسمي للحكومة خلال هذه الزيارة التي تزامنت مع الاحتفالات بعيد النصر، لا سيما خلال تدشينه لدار الصحافة "بحي 5 جويلية 1962"، بأن هذا الصرح "سيكون فضاء للمساهمة في تطوير أداء الصحفيين وتقوية علاقاتهم المهنية"، مشيرا إلى أن "هذه المكاسب تندرج في إطار جهود الدولة لتكريس الحق في المعلومة وحرية الصحافة مع ضمان تنوع المصادر وتعدد أدوات الاتصال".

كما أشرف بلحيمر على إمضاء عدة اتفاقيات تعاون بين الجامعة والإذاعة المحلية ، وقطاع الشباب والرياضة والمجتمع المدني (جمعية الصحافة لولاية مستغانم) حول تكوين المكلفين بالاتصال على مستوى الهيئات العمومية والإعلام الشبابي والمسرح الإذاعي وتحسين مستوى المهنيين بشكل عام.

وكان وزير الاتصال قد أشرف خلال الزيارة على مراسم توزيع مفاتيح 1.140 وحدة سكنية عمومية إيجارية (الاجتماعي سابقا) و250 مقرر استفادة من الإعانة المالية لبناء السكن الريفي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية