المواطنون مدعوون لتفادي التنقل إلى راس كاربون بقوراية لوجود خطر انهيارات صخرية جراء زلزال بجاية

دعت إدارة الحظيرة الوطنية لقوراية بولاية بجاية في بيان لها، المواطنين إلى تفادي التنقل الى المواقع الموجودة بمحيط راس كاربون، وذلك لوجود خطر انهيارات صخرية على إثر الزلزال الأخير الذي ضرب الولاية.

و التحذير يخص الجانب الشرقي من الحظيرة المتمثل في قمة القردة و راس كاربون و الكورنيش و ليزيغواد، مع التذكير بأن المنطقة التي حدثت فيها انهيارات صخرية بسبب الزلزال الذي حدد مركزه بـ 28 كلم شمال شرق راس كاربون قد أصبحت غير مستقرة.

وأضاف ذات البيان، أنه "من أجل تجنيب زوارنا الاخطار التي قد تنجم عن انهيار الصخور، فان ادارة الحظيرة الوطنية لقوراية، تدعو المواطنين سيما اولئك الذين يزورون قمة القردة وكاب كاربون والكورنيش وليزيغواد، للتحلي باليقظة والحذر خلال هذه الأيام".

كما طالبت هذه المؤسسة من المواطنين "تفادي زيارة كورنيش المنارة الكبرى وليزيغواد، لأن خطر انهيار الصخور وارد جدا" وكذا عدم "الذهاب إلى فضاءات الألعاب سيما تلك الواقعة في أماكن صخرية (راس كاربون)" وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أطفالهم.

للتذكير فأن الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 5.9 درجة على سلم ريختر والتي سجلت على الساعة 01 و04د على بعد 28 كلم شمال شرق رأس-كربون بولاية بجاية، "لم تسجل خسائر في الأرواح ولا خسائر مادية كبيرة، مخلفة فقط بعض الجرحى من بينهم شاب يعاني من عدة رضوض، بعد قفزه من الطابق الثالث من العمارة التي يسكنها.