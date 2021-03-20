محمد سعداوي للإذاعة: التمويل الخفي جريمة يعاقب عليها القانون ويحرم مرتكبها من مقعده ولو بعد تنصيبه"

تم استحداث ضمانات ديمقراطية مهمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية،أبرزها إبعاد المال الفاسد عن الانتخابات، والتي تم على اثرها إستحداث لجنة تعمل على مراقبة مدى التزام المترشح بالنصوص القانونية المتعلقة بعملية التمويل.

وفي هذا الصدد أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد سعداوي للقناة الإذاعية الأولى، السبت، بأن اللجنة تشتغل على مراقبة مدى انضباط المترشح بالنصوص القانونية.

وأردف قائلا "التمويل الخفي جريمة يعاقب عليها القانون ويحرم مرتكبها من مقعده بناء على نص المادة الأخيرة من القانون الجديد حتى ولو اكتشف الأمر بعد تنصيبه".

أما بالنسبة للمال غير الفاسد أوضح سعداوي، "بأن القانون قدم توضيحا في هذا الأمر ووضع له قناة وحيدة، تسمى بالهبة، حيث حدد هذه الهبة ووضع لها سقفا، فكل هبة تتجاوز ألف دينار يجب أن يتم توثيقها وهو ما نصت عليه المادة 88 بأن لا تتجاوز عشرون مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون وكل مخالف تتم ملاحقته جزائيا".

المصدر:الإذاعة الجزائرية