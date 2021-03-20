"أسياد وأمجاد" كتاب جديد حول تاريخ مدينة الجلفة

تعززت مؤخرا رفوف المكتبات بإصدار جديد تحت عنوان "أسياد وأمجاد", يبحر بقارئه في عمق تاريخ مدينة الجلفة من التأسيس إلى الاستقلال الوطني.

وعند تفحص هذا الكتاب الذي يجمع 445 صفحة لمؤلفه الدكتور محمد الطيب سالت, الباحث الجامعي بقسم العلوم الإنسانية بجامعة "زيان عاشور", يجد القارئ نفسه بين سرد لمحطات وشواهد تاريخية لمدينة الجلفة وثناياها, تحاكي التأسيس الإداري لهذه النواة العمرانية.

وفي هذا المولود الثقافي الجديد, الذي يحمل أيضا عنوانا فرعيا "مدينة الجلفة من التأسيس الإداري إلى الاستقلال الوطني 1861/1962" نجد أن المؤلف, لم يكتف بخبايا المدينة, بل راح يكتب, وبسرد تاريخي, عن رجالات تركوا بصمتهم في السجل الحافل للمقاومة الشعبية وصولا إلى الثورة التحريرية المجيدة.

وينقسم الكتاب إلى خمس فصول, أولها يتناول تاريخ الجلفة قبل الاحتلال الفرنسي من خلال شواهد ما قبل التاريخ, التي تعود للعصر الحجري القديم مرورا بالعهد الروماني ثم الفتح الإسلامي والوجود العثماني إلى أن وضع القارئ في أصل تسمية المدينة ونطاقها الجغرافي وأصل سكانها.

ويتضمن الفصل الثاني عدة عناوين فرعية, يتطرق فيها المؤلف الى المقاومات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي, مستلهما بطولات راسخة في الذاكرة الشعبية, هي مقاومة ابو الحسن الدرقاوي ( 1831-1849) ومقاومة الأمير عبد القادر مع قبائل المنطقة 1836-1847.

واعتمد المؤلف في هذا الفصل على ما كتب حول المقاومات الشعبية لمختصي التاريخ ومؤرخيها من أبناء المنطقة ومن غيرهم, واستعرض مقاومة "الخليفة سي شريف بلحرش" والمقاومة الباسلة "التلي بلكحل" وكذا مقاومات " أولاد طعبة" و"أم الأخوة" و" الطاهر بن نمير" و أولاد لعور" وكذا هجومات البطل الطيب بوشندوقة.

وفي فصل ثالث, كتب المؤلف حول التأسيس الإداري لمدينة الجلفة و أهم معالمها, وجاب بذلك دفاتر منيرة لشخصيات المدينة وأئمتها وزواياها المشعة بالروحانية وتعليم أصول الدين, مرورا ببعض المنشآت الاستعمارية, وكيف ذكرت الجلفة كمدينة في أدب الرحلة عند الأجانب ممن زاروها.

وتناول الفصلان الرابع والخامس, الحركة الإصلاحية والنضال السياسي في مدينة الجلفة وكذا الكفاح المسلح إبان الثورة التحريرية المجيدة.

في الفترة الأولى, عرج المؤلف على دور جمعية العلماء المسلمين وكذا تأسيس نشاط الحركة الكشفية مع التأسيس الأول لها آنذاك, في ظل بروز الوعي السياسي.

وعن حقبة الثورة المجيدة, تطرق الكاتب الى بطولات القائد زيان عاشور وإعادة هيكلة الولاية السادسة ومحطات في التاريخ حيث مناوئة (مجابهة) الخائن بلونيس وأهم معارك الثورة وكذا المظاهرات الرافضة للسياسة الاستعمارية, لاسيما منها المشروع "الديغولي" في1و2 نوفمبر 1961.

و قال المؤلف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية حول كتابه الجديد الذي طرح في الطبعة الأولى لصالون الجزائر للكتاب, المنظم حاليا بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة, أن "غيرته على ولايته جعلته يخط هذا المتن الذي كان ثمرة جهد استغلت فيه الفترة الزمنية للحجر المنزلي, بالاستعانة والمشاورة والأخذ بيد الكثير ممن كتب عن الجلفة".

وأضاف أنه وضع القارئ أمام استقراء تاريخي يعج بما قد غيبه المشهد الثقافي أحيانا, لكثير من المحطات والشواهد التي لم تنل حظها بالكتابة.

كما أوضح انه يدعو من خلال مؤلفه, الى شحذ الهمم أكثر خاصة من الكتاب اليافعين, وكل من يقلب صفحات الماضي, لأجل أن يطلع الجيل الحاضر والأجيال القادمة على حكايات تروي عبق تاريخ مدينة الجلفة ومحطاتها التاريخية ورجالاتها أينما كانوا أو حلوا.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية