وفاة إيفات مايو أخت الشهيد هنري مايو

توفيت هذا السبت بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة إيفات مايو، أخت شهيد الثورة الجزائرية هنري مايو عن عمر يناهز 94 سنة، حسبما علم من أقارب الفقيدة.

ولدت ايفات مايو بمدينة مستغانم و عرفت بالتزامها و نشاطها في سبيل استقلال الجزائر لا سيما وانها تنحدر من عائلة اشتهرت بدفاعها عن القضية الوطنية على غرار أخيها هنري مايو الذي سقط في ميدان الشرف سنة 1956.

وستتم مراسم تشييع جثمان الفقيدة هذا الأحد بالمقبرة المسيحية في ديار السعادة بالمدنية.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية