بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة تدعو الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره

دعت بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا الى تمكين الشعوب من ممارسة حقها الثابت في تقرير مصيرها خاصة بالصحراء الغربية المحتلة .

وأوضحت البعثة الجزائرية ان الوضع القائم منذ اكثر من اربعة عقود من انتهاكات ونهب للثروات الطبيعية للإقليم المحتل يتطلب استحداث الية دولية لمراقبة حقوق الانسان .

وبالمناسبة ثمن رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن زوبير غالي في اتصال هاتفي للقناة الاولى :" نعتبر هذا القرار خطوة ايجابية في تعزيز المكاسب السياسية والمكاسب القانونية التي حققها الشعب الصحراوي في الفترة الاخيرة ".

أما بخصوص المواقف الاخيرة المعبر عنها في كل من روسيا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وحتى داخل فرنسا تعتبر مواقف داعمة لحق الشعب الصحراوي وتعتبر اشارة واضحة للاحتلال المغربي بان سياسة التوسع وفرض الامر الواقع لايمكن ان يقبل بها العالم ، والجزائر كطرف فاعل في منطقة المغرب العربي لايمكن لها ان تقبل بفرض الامر الواقع في الصحراء الغربية مما يعني ذلك ان لامخرج ولا حل الا من خلال تطبيق الشرعية الدولية وهي احترام خيار الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية