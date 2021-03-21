زلزال بجاية: تأجيل استئناف الدراسة لمدة أسبوع في 22 مؤسسة تربوية

تقرر تأجل استئناف الدراسة لمدة أسبوع في 22 مدرسة بولاية بجاية، إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة ليل الأربعاء إلى الخميس الماضيين ، وألحق أضرارًا بالعديد من الأبنية.

وأشار زميلنا من إذاعة الجزائر من بجاية مبروك آيت عثمان إلى أن " التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة هذا الأحد بعد انقضاء العطلة الربيعية ، تم تأجيله إلى 28 مارس الجاري على مستوى 22 مؤسسة في الأطوار الدراسية الثلاثة".

وقال المصدر للقناة الإذاعية الثالثة إن هذا القرار اتخذ بعد معاينة حجم الخسائر والتشخيص الذي قامت به هيئة الرقابة التقنية للبنايات في أعقاب الأضرار التي سببها الزلزال.

وفي تصريح لإذاعة بجاية أكد مدير التربية للولاية زرار رشيد ، أنه تم توجيه توجيهات للشركات المكلفة بأشغال الترميم لاستكمالها قبل الموعد المحدد لاستئناف الدراسة.