الصحفي محمد عاشوري في ذمة الله

توفي مساء السبت الصحفي محمد عاشوري إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بالبليدة عن عمر يناهز 63 سنة , حسبما علم الأحد من عائلته.

ولد الفقيد في 10 فيفري 1958 بباب الوادي بالجزائر العاصمة, له مشوار صحفي وإعلامي حافل, حيث عمل في عدة جرائد كـ"لو سوار دالجيغي" و "ليبرتي" و"الوحدة" و"أوريزون" ,كما كانت له تجربة قصيرة دامت حوالي ثلاث سنوات بمكتب وكالة الأنباء الجزائرية بولاية المدية.

واختار المرحوم محمد عاشوري الذي كان يعد من بين أعمدة الصحافة على المستوى الوطني, مواصلة مشواره الإعلامي من خلال التخصص في الملف الصحي حيث أسس مجلة "صانتي ماق" وأصبح مديرا للنشر بها, وكان من بين آخر مشاريعه تأسيس وإدارة مركز إعادة التأهيل الوظيفي بحجر الجاد بالبليدة.

وسيوارى جثمان المرحوم هذا الأحد بعد صلاة الظهر بمقبرة الشهداء بحي 13 ماي بوسط مدينة البليدة.