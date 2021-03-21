دورة البوسفور: تتويج الجزائرية إيمان خليف بذهبية وزن أقل من 60 كلغ

توجت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف بالميدالية الذهبية لوزن اقل من 60 كلغ (سيدات) ضمن الدورة الدولية البوسفور, التي اختتمت مساء السبت بمدينة اسطنبول التركية.

وفي المنازلة النهائية, فازت ابنة مدينة تيارت (21 سنة), على نظيرتها الروسية أناستازيا إيفغينييفنا بيلياكوفا, بطلة العالم في 2014, بقرار من الطاقم التحكيمي.

وبهذا تؤكد خليف عودتها القوية الى الحلبة بعد غياب لمدة سنة بسبب جائحة كورونا, كما تعتبر هذه الميدالية مؤشر إيجابي في اطار التحضيرات للألعاب الاولمبية بطوكيو, المؤجلة الى صيف 2021 بسبب الازمة الصحية, علما أنها تأهلت الى الموعد الأولمبي في وقت سابق.

