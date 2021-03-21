رحيل الكاتبة المصرية نوال السعداوي

توفيت الطبيبة والكاتبة والحقوقية المصرية نوال السعداوي، هذا الأحد، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض، ومسار إبداعي ونضالي حافل بأربعين كتابًا، كما تُرجمت كتاباتها إلى ما يربو عن العشرين لغة.

ولدت السعداوي في 27 أكتوبر عام 1931، وشغلت عدة مناصب بينها المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة بالقاهرة، والأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، كما حُظيت بعضوية المجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية بالقاهرة، وأسّست جمعيتي التربية الصحية والكاتبات المصريات، وتولّت رئاسة تحرير مجلة الصحة بالقاهرة، ومحررة في مجلة الجمعية الطبية.

وحازت السعداوي على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، كما فازت بجائزة إينانا الدولية في بلجيكا عام 2005، قبل تتويجها بجائزة شون ماكبرايد للسلام من المكتب الدولي للسلام في سويسرا عام 2012.

وكتبت نوال السعداوي عدة أعمال أبرزها المجموعة القصصية "تعلمت الحب" (1957)، ورواية "مذكرات طبيبة" (1958)، إضافة إلى كتاب "مذكرات في سجن النساء" (1986).

ودارت أفكار كتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية، وتحرير الوطن في مناحٍ ثقافية واجتماعية وسياسية.