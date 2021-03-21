دورة البوسفور: تتويج الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بذهبية أقل من 60 كلغ

توّجت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بذهبية أقل من 60 كلغ لدورة البوسفور الدولية في مدينة اسطنبول التركية.

برسم النهائي، تغلبت ابنة مدينة تيارت (21 سنة) على نظيرتها الروسية أناستازيا إيفغينييفنا بيلياكوفا بطلة العالم في 2014، بقرار تحكيمي.

وأتى تتويج خليف ليؤكد عودتها القوية إلى الحلبات بعد غياب استمرّ سنة كاملة بسبب جائحة كورونا

ويشي فوز خليف بتحول إيجابي لإيمان خليف قبيل أشهر عن أولمبياد طوكيو الذي تراهن فيه حفيدة الرستميين على صناعة التاريخ في بلاد الشمس الساطعة.