هزة ارضية جديدة ببجاية و22 مؤسسة تعليمية لم تستأنف الدراسة

سجلت، مساء الأحد في حدود الساعة السابعة و 21 دقيقة، هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات على مقياس ريشتر بولاية بجاية، حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح نفس المصدر أن الهزة الأرضية سجلت على بعد 27 كلم شمال - شرق رأس كربون في البحر بنفس الولاية.

﻿ 22 مؤسسة تعليمية بجاية لم تستأنف الدراسة

هذا ولم تفتح 22 مؤسسة تعليمية في جميع الأطوار في مدينة بجاية اليوم الأحد أبوابها بعد عطلة دامت أسبوعا، وهذا بسبب الخسائر التي تعرضت لها عقب الزلزال الذي هز المدينة ليلة الأربعاء الى الخميس حسبما علم لدى المديرية المحلية للتربية.

و قد تم تأجيل اعادة فتح هذه المدارس الى غاية 28 مارس الجاري بعد قرار اتخذته كل من الادارة و المصالح التقنية هذا من أجل اعادة تهيئة الهياكل المتضررة سيما ثانويتين واحد عشرة متوسطة و خمس مدارس ابتدائية موزعة عبر 5 بلديات و هي بجاية و قنديرة و بوخليفة و توجا و فناية حسبما علم.

و قد خضعت جميع هذه المؤسسات التعليمية للخبرة من طرف مهندسين في المراقبة التقنية و البناء الذين قرروا بعد الاطلاع على الخسائر المسجلة و الأخطار المحدقة الابقاء على الغلق المؤقت و الشروع بشكل عاجل في فتح ورشات تهيئة على مستواها.

و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود الذي قام بزيارة الى بجاية صبيحة يوم الخميس الماضي ساعات بعد الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 5،9 على سلم ريشتر قد حدد آجالا لا تتعدى عشرة (10) أيام لعودة الأمور الى مجراها الطبيعي سيما الهياكل الاكثر تضررا على غرار ثانوية الحمادية التي يبلغ عدد طلبتها 1800 تلميذ و العديد من أقسام الامتحانات.(واج)