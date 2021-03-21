الجيش الصحراوي يستهدف عدة مواقع لجنود الاحتلال المغربي

أفاد البيان العسكري رقم 130 الصادر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، أن قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، شنت هجومات جديدة استهدفت من خلالها معاقل قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار.

وأبرز البلاغ أن "وحدات الجيش الصحراوي، نفذت أمس السبت هجومات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد"، فيما تم تنفيذ قصف أخر اليوم الاحد ضد مواقع وتخندقات جنود الاحتلال في منطقة "لمسامير" بقطاع "أتويزكي" ومواقع اخرى بمنطقة "محيبس التدريب" بقطاع "أتويزكي".

ووفق بيان الدفاع الصحراوية، فقد استهدف قصف مكثف أخر اليوم "نقاط تمركز جنود العدو في منطقة فدرة لبير بقطاع الفرسية و مواقع قوات الاحتلال في منطقة لكصيبيين بقطاع الفرسية".

وذكر البيان بأن هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتواصل منذ الثالث عشر نوفمبر 2020 ، مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربية التي تكبدت مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد على طول جدار الذل والعار.