ملتقى مارسيليا الدولي: جواد سيود يحطم الرقم القياسي الجزائري ويتنزع تأشيرة الأولمبياد

أسقط السباح الدولي الجزائري, جواد سيود, الرقم القياسي الجزائري لسباق 200 متر فراشة, وكسب التذكرة "ب" المؤهلة لأولمبياد طوكيو-2021, سهرة الأحد, في اختتام مسابقات اليوم الثالث والأخير لملتقى مارسيليا الدولي المفتوح داخل الحوض الكبير (50 م).

واحتل سيود الصف الرابع في النهائي "أ" لسباق 200 متر فراشة بزمن 1 د 59 ثا 74 ج, بينما عادت الميدالية الذهبية للفرنسي ليو مارشان (1 د 56 ثا 33 ج).

وبفضل هذه النتيجة المتميزة, تمكن سباح أولمبيك نيس (فرنسا) من تحطيم الرقم القياسي الجزائري في تخصص 200 متر فراشة بالحوض الكبير والذي كان بحوزته (2 د 01 ثا 1 ج) منذ الألعاب الإفريقية-2019 بالمغرب, ويعد هذا التوقيت إنجازا للسباحة الوطنية, باعتباره أول جزائري في التاريخ ينزل تحت عتبة الدقيقتين في هذا التخصص.

وبهذا, يكون سيود (21 سنة), قد أضاف لرصيده التذكرة "ب" المؤهلة لأولمبياد طوكيو المقررة خلال الصائفة المقبلة وكذا بطولة العالم بالحوض الصغير (25 م), في ديسمبر 2021 بأبوظبي (الإمارات العربية المتحدة) وبطولة العالم بالحوض الكبير (50 م) المبرمجة شهر مايو 2022 بمدنية فوكويوكا (اليابان).

وأكد إبن مدينة قسنطينة, علو كعبه وجاهزيته الممتازة, التي تجسدت في تحطيمه لرابع رقم قياسي جزائري خلال ثلاثة أيام من التنافس خلال موعد مارسيليا المؤهل للأولمبياد و بطولتي العالم. وجاءت الأرقام القياسية الجديدة في التخصصات التالية: 100 متر فراشة, 200 متر أربع سباحات, 400 متر أربع سباحات وأخيرا في 200 متر فراشة.