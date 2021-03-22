بن فريحة للإذاعة :334 ألف متربص جديد في دورة فيفري وتخصصات نوعية في الموعد

كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين هيام بن فريحة هذا الاثنين عن تسجيل أكثر من 334 ألف متربص جديد ينتظرون الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين المهني ، مؤكدة حرص الوزارة على إدراج تخصصات جديدة مع كل دورة تكوينية للاستجابة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية وسوق الشغل .

وأوضحت هيام بن فريحة لدى حلولها ضيفة على فوروم الاذاعة الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين قد فتحت عددا هاما من التخصصات التكوينية تبعا للاتفاقيات المبرمة بين قطاع التكوين وبين قطاعات أخرى كالبيئة والصيد البحري والثقافة.

وقالت بن فريحة في هذا الخصوص:"هناك أكثر من 29 تخصصا جديدا متعلقا بقطاع الصيد البحري، أهمها تلك المتعلقة بصناعة السفن وإصلاحها ...وهناك أيضا تخصصات في الصناعة السينماتوغرافية . كالمكياج المتخصص، والخياطة المتخصصة، وتقني الخشبة، وتقني عرض سينمائي، وكلها تخصصات بدأنا بها كمرحلة أولى، وسنبدأ تطبيقها من هذه الدورة على مستوى خمس ولايات نموذجية".

و أعلنت الوزيرة عن "استحداث شهادة خاصة في المقاولاتية لأول مرة في هذه الدورة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة، وهي شهادة متخصصة تمنح لكل شاب جزائري يريد أن ينشئ مؤسسة، ويتجه إلى وكالة الدعم المقاولاتي التي تم استحداثها، حيث سيكون بإمكانه طلب تكوين متخصص في المقاولاتية، قد تتراوح مدته بين 15 يوما إلى ستة أشهر، وذلك حسب التكوين المسبق للشاب وطبيعة المشروع أيضا".

هذا وكشفت الوزيرة عن تكوين خاص بالصناعات التحويلية، يتعلق بحفظ وتحويل الخضر و الفواكه الموسمية سواء بالتجميد أو التعليب وهو تخصص تم إدراجه مؤخرا في مدونة الشعب.

وقالت الوزيرة في الخصوص " من المهم جدا أن نتعلم كيفية الحفاظ على هذه الثروة الغذائية من خضر وفواكه حتى تصل إلى المستهلك في أفضل الظروف، ولا يحدث إهدار لها، وهذا هو المعنى الحقيقي للصناعات التحويلية الغذائية ، وحتى في أجل التصدير هناك تكوين في أساليب وتقنيات التعليب الخاص بالتصدير"، وأكدت على السعي من أجل أن يهتم الشباب بهاته التخصصات سيما في المناطق الفلاحية، قائلة: "نريد أن نعطي التخصص أهمية لأنه تخصص استراتيجي "..