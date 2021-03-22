﻿دورة تدريبية حول مشروع تسجيل "النظام التحصيني لمدينة وهران" ضمن قائمة التراث العالمي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن تنظيم دورة تدريبية عبر تقنية التحاور المرئي ،حول مشروع تسجيل موقع "النظام التحصيني لمدينة وهران" ضمن قائمة التراث العالمي وذلك في الفترة الممتدة من 22 إلى 31 مارس الجاري، حسب بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة ان تنظيم هذه الدورة سيتم بالتنسيق مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي لليونيسكو.

وأشار المصدر ذاته أنه سيتطرق خبراء ومختصون دوليون إلى أهم ميكانيزمات ومفاهيم اتفاقية التراث العالمي لسنة 1972 التي يعتمد عليها مسعى تسجيل موقع "النظام التحصيني لمدينة وهران" في قائمة التراث العالمي.

وأبرز البيان أن تنظيم هذه الدورة التدريبية موجه خصيصا " لفائدة إطارات الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية وكذلك الشركاء المحليين والجمعيات المحلية التي تنشط بمجال حماية التراث الثقافي بوهران".

واستنادا لذات البيان، فقد صنفت اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون على مستوى ولاية وهران في غضون سنة 2019 خمسة (05) حصون ضمن قائمة التراث الوطني و تشمل"سانتا كروز" بأعالي جبل مرجاجو ، "قصر الحمراء" المعروف باسم "روزال الكزال"،"سان غريغوريو" ، "سان بيدرو" ،"سان سانتياغو".

للتذكير تضم ولاية وهران 12 حصنا تعود إلى مختلف الحقب التاريخية حيث شكلت نظاما دفاعيا وتحصينيا للمدينة.