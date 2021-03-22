الجزائر تستلم 52 ألف طن من اللحوم تأهبًا لرمضان

أعلن أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقنّنة بوزارة التجارة، هذا الاثنين، عن استلام 52.192 ألف طن من اللحوم تأهبًا لسدّ حاجيات المستهلكين قبل أسابيع عن حلول شهر رمضان الفضيل.

وفي تصريحات بثتها القناة الإذاعية الأولى، شدّد مقراني على توفر اللحوم المبرّدة بكميات معقولة وبأسعار متوازنة في الأسواق على مدار شهر الصيام، مشيرًا إلى تكثيف كل أشكال الرقابة لمحاربة كل أشكال المضاربة والتحايل وإيقاف ظاهرة التخزين غير الشرعي لكميات اللحوم بغرض رفع أسعارها.

وأشار مقراني إلى ضبط الوزارة قائمة بـ 110 مستوردين لجلب رؤوس الأبقار، مع تجنيد 9 آلاف عون رقابة، ملوّحًا بفرض عقوبات صارمة ضدّ مخزّني البطاطا والتفاح، مشيرًا إلى أنّ الدولة ستضرب بيد من حديد ضدّ السماسرة.

وشهد اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، تكليف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بالترخيص للمستوردين النشطين في كل ولاية باستيراد اللحوم المبردة خلال شهر رمضان بصفة "استثنائية "، كما أكد الرئيس على ضرورة "التمييز عند العرض التجاري عبر كل الفضاءات، بين اللحوم المنتجة محليا وبين اللحوم المستوردة".

إلى جانب ذلك، أمر السيد تبون بالتكثيف من دوريات التفتيش المشتركة بين مصالح الأمن والتجارة لكشف التحايل عن طريق التخزين غير الشرعي لكميات اللحوم بغرض توجيه الأسعار.

إلى ذلك، كشف المدير العام للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم، محمد خروبي، عن تأهب الجزائر لاستيراد 20 ألفًا من عجول التسمين وذلك من أجل تموين السوق باللحوم الحمراء عشية حلول شهر رمضان الفضيل.

وأوضح المسؤول ذاته أنّ "استيراد العجول الموجهة للذبح عوض اللحوم الحمراء الطازجة أو المجمدة، سيسمح برفع وتيرة نشاط المذابح والقصّابات والاستجابة للطلب الكبير على اللحوم الطازجة خلال شهر رمضان".

وأشار خروبي إلى تخصيص قصّابات متنقلة من أجل ضمان تموين الاحياء الشعبية باللحوم الطازجة في عدّة ولايات خلال الشهر المعظم.