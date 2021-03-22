كأس إفريقيا 2021 سيدات: القرعة في الفاتح أفريل بمشاركة الجزائر

سيتعرف المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد (سيدات) في الفاتح أفريل الداخل على منافسيه في كأس إفريقيا الـ 24 بالكاميرون (10-20 جوان القادم).

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان رئيس الاتحادية حبيب لعبان: ''أكدنا مشاركتنا في هذا الموعد القاري"، وستشهد الدورة القادمة مشاركة كل من أنغولا (حاملة اللقب)، تونس، السنغال، كوت ديفوار، الكونغو، غينيا، كينيا، نيجيريا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، إلى جانب الكاميرون (البلد المنظم).

وستكون كأس إفريقيا المقبلة مؤهّلة لبطولة العالم المقرر إجراؤها في إسبانيا من 2 إلى 19 ديسمبر القادم، علمًا أنّ سيدات الخضر خرجن في الطبعة السابقة (أنغولا 2018) من مرحلة الربع إثر انهزامهنّ أمام أنغولا (41 – 17).

