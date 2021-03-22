المهرجان الوطني الـ 14 للمسرح المحترف: "خاطيني" تفتكّ الجائزة الكبرى

افتكّت مسرحية "خاطيني" لمسرح مستغانم الجهوي، ليلة الأحد، الجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، كما نال العرض ذاته الذي أخرجه أحمد رزاق جائزة أفضل سينوغرافيا.

بعد عشرة أيام من المراكحات، جرى منح جائزة لجنة التحكيم لمسرحية "نستناو في الحيط" (ننتظر الحائط) إخراج حليم زدام وإنتاج الجمعية الثقافية "نوميديا" لحاضرة برج بوعريريج، فيما عادت جائزة أحسن أداء رجالي إلى بوحجر بوتشيش عن دوره في مسرحية "خاطيني"، بينما حازت نجلاء ترلي على جائزة أحسن أداء نسوي عن دورها في فيلم "أرامل" لمسرح قسنطينة الجهوي.

وفازت مسرحية "سكورا" لمسرح سوق أهراس الجهوي لمصممّها علي جبارة على جائزة أفضل إخراج، فيما حُظي محمد زامي بجائزة أفضل تأليف موسيقي لمحمد زامي، وتوّج ماحي بن عمارة على جائزة أفضل نص عن عرض "الصفقة" لمسرح تيزي وزو الجهوي.

وقررت لجنة التحكيم منح جائزتي أفضل المواهب الصاعدة لمصطفى ميراتية عن دوره في فيلم "أرلوكان، خادم السيدين" لمسرح وهران الجهوي، ورياض جفافلية وشيماء وراد عن دوريهما في مسرحية "سكورا" لمسرح سوق أهراس، في "سكورا" وياسمين عباسي عن أدائها في مسرحية "أرامل".

وشهد حفل الاختتام، تكريم الكاتب المسرحي محمد بورحلة، والمغني الجزائري "الحسناوي أمشتوح" (الحسناوي الصغير)، و اسمه الحقيقي مجيد آيت رمضان.

واستطاع الجمهور الحاضر مشاهدة، لمدة 35 دقيقة، قبل حفل توزيع الجوائز، مقتطفًا من مسرحية موسيقية بعنوان "الجثة" لمسرح قسنطينة الجهوي للهادي قرة، وأداء هالة عبدي وبلال بوبرد في تجربة للرقص معاصر حكت أحلام الشباب في أن يصبحوا نجومًا.