زيت المائدة: "سيفيتال" تنفي وجود أي ندرة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، وفرة مخزوناته من زيت المائدة نافيًا وجود أي ندرة من هذه المادة.

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان ربراب تأكيده أنّ حجم انتاج مجمع "سيفيتال" من هذه المادة يقدر حاليًا بـ 1600 طن يوميًا، وتابع : "لدينا انتاج أكثر من المعتاد، ومخزونات عامة ممتلئة، وانتاجنا لم يتراجع رغم الارتفاع المسجّل في أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي".

وبحسب مولود عوالي المتحدث باسم المجمع المذكور، فإنّ إجمالي انتاج المجمعات الخمس التي تنتج زيت المائدة في الجزائر يغطي حاليًا الطلب المحلي بنسبة 300 من المئة، بينما يغطي انتاج "سيفيتال" ما نسبته 140 من المئة من الطلب المحلي، وطمأن عوالي باتخاذ المجمع لكل كل الإجراءات لضمان الوفرة في هذا المنتج لاسيما خلال شهر رمضان.

وعرفت زيت المائدة تذبذبًا في التموين في السوق الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تسجيل ارتفاع محسوس في الأسعار، بهذا الخصوص، أشار المدير إلى أنّ الاشكال يطرح على مستوى التوزيع والذي "لا يتحكم فيه المجمع"، وصرّح: "نقوم باطلاع وزارة التجارة يوميا بحالة مخزونات المواد الأولية وكميتها قبل الإنتاج وبعد الإنتاج".

وشدّد عوالي أنّ أسعار المنتجات المسقّفة لا تعرف أي زيادة، في حين أنّ منتجات زيت عباد الشمس تعرف بعض الزيادة كونها غير معفاة من الضرائب والرسوم.