كورونا: تعافي 91 و98 إصابة إضافية و4 حالات وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة؛ هذا الاثنين؛ عن تعافي 91 شخصًا من فيروس كورونا، بينما جرى تسجيل 4 حالات وفاة و98 إصابة إضافية بالجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

بحسب مصالح بن بوزيد، فإنّ إجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا، أوضح فورار أنّ عدد الإصابات العام بلغ 116.255 شخصًا بينها 98 حالة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.887 شخصًا، والعدد الإجمالي للوفيات 3061، في حين تتواجد 7 حالات في العناية المركزة.

وجدّدت الوزارة دعوة المواطنين للالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

واعتبرت الوزارة أنّ الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية إلى جانب أخذ الحيطة والحذر عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على الوباء القاتل.