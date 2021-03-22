فغولي وبن ناصر وماندي خارج حسابات بلماضي ضدّ زامبيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذا الأحد، أنّ الثلاثي المغترب سفيان فغولي وإسماعيل بن ناصر وعيسى ماندي سيكونون خارج حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي في المواجهة المرتقبة ضدّ زامبيا ليلة الخميس القادم بلوزاكا برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

استنادًا إلى ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن (الفاف)، فإنّ وصول فغولي وبن ناصر وماندي إلى الجزائر سيتأخر إلى غاية الجمعة القادم، ما يعني تضييعهم لمباراة محاربي الصحراء مع الرصاصات النحاسية.

وتبعًا لما تقدّم، سيفتقد الخضر لخدمات خماسي كامل ضدّ زامبيا، باحتساب الثنائي رياض محرز ومحمد السعيد بن رحمة، ما أرغم بلماضي على استدعاء آدم زرقان متوسط نادي "أتلتيك بارادو".

وسيكتمل تعداد النخبة الوطنية في اللقاء الأخير أمام بوتسوانا (29 مارس) بالبليدة لحساب الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات (المونديال) الأسمر الذي سيقام على الأراضي الكاميرونية في شتاء 2022.

يُشار إلى أنّ بلماضي استدعى للتربص الحالي 3 أسماء جديدة، ويتعلق الأمر بكل المدافعين أحمد طوبة (فالفيك الهولندي) ونوفل خاسف (تونديلا البرتغالي)، والمتوسط رامز العربي زروقي (توانتي الهولندي)، في المقابل، جرى استبعاد المدافعين يوسف عطال ومحمد رضا حلايمية والمتوسط ياسين براهيمي، إضافة إلى المهاجم أندي حطاب ديلور.

في المقابل، يتواجد كوادر المنتخب أمثال رايس وهاب مبولحي وجمال بن العمري وإسلام سليماني وسفيان فغولي، بينما عاد هلال العربي سوداني وأسامة درفلو ومهدي زفان ورشيد غزال إلى الخضر بعد غياب استمرّ لسنتين بالنسبة للأول والثاني والثالث و3 سنوات للثاني.

وسيكون انطلاق رحلة المنتخب إلى زامبيا غدًا اعتبارًا من العاشرة صباحًا.