حادثة دهس شرطي مرور بحيدرة: تقديم المتسبب في الحادثة أمام الجهة القضائية المختصة

تم، أمس الأحد، تقديم المتسبب في حادثة الدهس العمدي لشرطي مرور بحيدرة أمام الجهة القضائية المختصة، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر.

وأشار البيان إلى أن مصالح أمن ولاية الجزائر "سجلت أمس الأحد على الساعة الرابعة والنصف زوالا على مستوى مفترق الطرق بشارع العربي عليق بحيدرة، حادثة دهس عمدي مع رفض الامتثال متبوع بجنحة الفرار، راح ضحيتها شرطي كان يزاول مهامه في تسهيل حركة المرور، الأمر الذي عرض حياة الشرطي إلى الخطر".

وبخصوص وقائع القضية، ذكر نفس المصدر أنه "بينما كان عون شرطة يؤدي مهامه في تسهيل حركة المرور، قام صاحب سيارة سياحية بعملية دوران ممنوع ليتدخل عون الشرطة ويطلب منه الامتثال لقوانين المرور، إلا أنه انطلق بسيارته وقام بدهسه ولاذ بالفرار".

وإثر ذلك، "تم توقيف المعني على مستوى الحاجز الأمني المنصب بذات الشارع وتحويله إلى المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، حيث تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حقه وتقديمه أمام الجهة القضائية المختصة".

وفي ذات الصدد، تطمئن مصالح أمن ولاية الجزائر المواطنين أن ''عون الشرطة بصحة جيدة، حيث تم التكفل به وتقديم العلاج له على مستوى مستشفى الأمن الوطني (ليغليسين)''، مضيفة بأنه "سيعود قريبا ليزاول مهامه في خدمة الوطن والمواطن".

كما تثني مصالح أمن ولاية الجزائر على "روح المواطنة لدى ملتقط مقطع الفيديو" وتدعو المواطنين إلى "استخدام تطبيق (ألو شرطة) الموضوع تحت تصرفهم من قبل المديرية العامة للأمن الوطني عوض نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بأمنهم وسلامة ممتلكاتهم".(واج)