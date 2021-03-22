سواكري: "الملاكمة إيمان خليف قادرة على التتويج في أولمبياد طوكيو"

أكدت سليمة سواكري كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، هذا الاثنين، امتلاك الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الإمكانيات الكافية للتألق في أولمبياد طوكيو المقرر الصيف القادم، والصعود على منصة التتويج خلال هذا المحفل الرياضي العالمي.

على هامش المرحلة التكوينية الثانية من مشروع "تينهينان" للتكوين النسوي بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجيا الرياضة بعين البنيان (العاصمة)، صرّحت سواكري: "إيمان خليف تتمتع بمؤهلات كبيرة من أجل افتكاك ميدالية خلال الألعاب الأولمبية المقبلة، ونحن كوزارة سندعمها ونوفر لها الامكانيات اللازمة لبلوغ هذا الهدف".

وأضافت كاتبة الدولة: "كنت على اتصال دائم مع ايمان خليف خلال الدورة الدولية الأخيرة بتركيا، ولمست لديها إرادة ورغبة كبيرتين في نيل ميدالية أولمبية، وأنا متيقنة لا محالة بأنّ تتويجًا نسائيًا جزائريًا سيكون خلال الأولمبياد القادم".

وقبل ساعات، توّجت خليف بذهبية أقل من 60 كلغ لدورة البوسفور الدولية في مدينة اسطنبول التركية، بعدما هزمت ابنة مدينة تيارت (21 سنة) نظيرتها الروسية أناستازيا إيفغينييفنا بيلياكوفا بطلة العالم في 2014، بقرار تحكيمي.

وأتى تتويج خليف ليؤكد عودتها القوية إلى الحلبات بعد غياب استمرّ سنة كاملة بسبب جائحة كورونا

ويشي فوز خليف بتحول إيجابي لإيمان خليف قبيل أشهر عن أولمبياد طوكيو الذي تراهن فيه حفيدة الرستميين على صناعة التاريخ في بلاد الشمس الساطعة.