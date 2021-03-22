الجزائر تدين الاعتداءات الارهابية في غرب النيجر

أدانت الجزائر "بشدة" الاعتداءات الارهابية التي وقعت امس الأحد في منطقة تاهوا غرب النيجر مخلفة عشرات القتلى، حسبما افاد اليوم الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و جاء في بيان وزارة الخارجية "ان الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الارهابية التي وقعت في منطقة تاهوا غرب جمهورية النيجر و التي خلفت عشرات القتلى".

و تابعت وزارة الخارجية في بيانها "تقدم الجزائر تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا و تؤكد دعمها لحكومة و شعب النيجر الشقيق في كفاحهما اليومي ضد هذه الأفة المقيتة".

"و امام هذه الاعتداءات المتكررة، تؤكد الجزائر على ضرورة حشد كل الامكانيات وتنسيق الجهود على المستويين الاقليمي و الدولي بغية القضاء على هذه الأفة التي تهدد امن و استقرار و تنمية البلد و المنطقة"، حسب المصدر نفسه.

و صرحت بعض المصادر الامنية المحلية اليوم الاثنين ان 60 شخصا لقوا مصرعهم أمس الاحد نتيجة هجمات ارهابية استهدفت قرى غرب النيجر، ستة ايام بعد الهجومات التي استهدفت نفس المنطقة و التي خلفت 66 قتيلا.

و اضافت ذات المصادر أن القرى المستهدفة تتمركز في منطقة تاهوا المجاورة لمنطقة تاليبيري.(وأج)