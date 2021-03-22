شرحبيل يستقبل نائب رئيس شركة ''هواوي" لمنطقة شمال إفريقيا

استقبل وزير الرقمنة و الإحصائيات، حسين شرحبيل، الاثنين، بالجزائر، نائب رئيس شركة ''هواوي" لمنطقة شمال إفريقيا، لي جيغوانغ، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع التحول الرقمي للجزائر، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و تم هذا اللقاء، الذي حضره كذلك مسؤولو ''هواوي الجزائر''، بمقر الوزارة، يضيف البيان.

و في هذا السياق، أكد الوزير على "الإرادة السياسية القوية للسلطات الجزائرية في الإسراع في مسار التحول الرقمي و خاصة فيما يتعلق بعصرنة الإدارة وتحسين الخدمة العمومية الموجهة للمواطن و للمؤسسات الاقتصادية، تماشيا مع البرنامج السياسي للسيد رئيس الجمهورية".

كما نوه شرحبيل "بأهمية تبادل الخبرات في هذا المجال، مع إحدى أهم الشركات العالمية في مجال تكنولوجيات الرقمنة"، مبرزا في نفس الوقت كل ما تم إنجازه في هذا القطاع من منشآت قاعدية و تكنولوجية و كذا المقومات الكبرى التي تزخر بها الجزائر، خاصة تلك المتعلقة بالكفاءات الشبانية خريجة الجامعة الجزائرية و كذا المعاهد المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

من جهته، أكد لي جيغوانغ، خلال تقديمه لعرض حول نشاطات شركة "هواوي" في مجال الرقمنة، "استعداد الشركة لمرافقة الجزائر في مشروع التحول الرقمي و المساهمة في تجسيد الإستراتجية الوطنية للرقمنة".