كوفيد-19 : تسجيل 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية و15 حالة من السلالة النيجيرية

أعلن معهد باستور، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية و15 حالة من السلالة النيجيرية لفيروس كورونا بالجزائر.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس كوفيد-19 في إطار مراقبة السلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالمي تم تأكيد 6 حالات جديدة من السلالة البريطانية و15 حالة جديدة من السلالة النيجيرية" .

بالنسبة للحالات 6 المؤكدة من السلالة البريطانية فيتعلق الأمر بحالتين (02) من ولاية الجزائر وحالتين (02) من ولاية البليدة وحالة واحدة من ولاية تيزي وزو و حالة واحدة من ولاية عين الدفلى.

أما بالنسبة للحالات 15 المؤكدة من السلالة النيجيرية يتعلق الأمر بـ8 حالات من ولاية الجزائر منها حالتين من نفس العائلة وحالتين (02) من حاسي مسعود بولاية ورقلة و حالة واحدة من ولاية بجاية و4 حالات من إن أمناس بولاية إليزي.

ويبقى الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي المتمثلة في التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة الواقية والغسل المتكرر لليدين "أفضل ضمانا للحد من انتشار العدوى وتسجيل حالات جديدة "- يضيف ذات المصدر-.

المصدر: واج