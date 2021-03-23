وزير الخارجية الدنماركي: الصحراء الغربية إقليم غير مستقل وموقفنا يتماشي مع قرارات الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الدنماركي وزير الخارجية الدنماركي، “جيبي كوفود” أن موقف بلاده يتماشى بشكل كامل مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرا أن الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالاستقلال.

وفي رد مكتوب على اسئلة نواب من برلمان بلاده، اكد رئيس الدبلوماسية الدنماركية ان موقف الاتحاد الأوروبي بشأن إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالاستقلال لم يتغير، وذلك ردا على اعلان الرئيس الأمريكي السابق دولاند ترامب حول الصحراء الغربية.

كما جدد الوزير الدنماركي تمسك حكومة بلاده بقرار البرلمان الدنماركي الذي صادق عليه يونيو 2016 ، والداعي الى منع الشركات العمومية والقطاع الخاص من الاستثمار في الصحراء الغربية انطلاقا من كونها اراض تنتظر تصفية الاستعمار .

وشدد القرار –أيضا- على أهمية تحسين وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية، لذلك دعا الحكومة الى تكثيف الجهود لتمكين بعثة المينورسو من ممارسة مهام حماية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.