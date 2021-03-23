شيتور يستقبل ممثلين للشركة الأمريكية "هيكات إنرجي"

استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ممثلين للشركة الأمريكية "هيكات إنرجي"، كل من دافيد ويلهام وميشال هوكبارغ، اللذان تطرق معهما إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وعرض الوزير خلال هذا اللقاء المحاور الكبرى للاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي وكذا النموذج الطاقوي الجديد أفاق 2030 الذي يخصص حصة معتبرة للطاقات المتجددة، حسب المصدر نفسه.

وأشار في هذا السياق أن وزارته تعتزم إطلاق بحر 2021 مناقصة لإنتاج 1000 ميغاواط انطلاقا من الطاقة الشمسية الفوتوفولطية.

وسيسمح هذا المشروع -وفقا للمصدر- للجزائر تسجيل خطوة مهمة نحو الطاقات المتجددة واقتصاد نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي فضلا عن استحداث شركة وطنية جديدة تتخصص في تطوير الطاقات المتجددة.

وأعرب الوزير، في هذا الإطار، عن رغبته في إرساء تعاون وشراكة مربحة واستثنائية من أجل انجاز مشاريع في مجال الطاقات المتجددة.

وأكد ويلهام ممثل الشركة الأمريكية "هيكات إنرجي" التي تعد أحد أهم المطورين والمالكين والمستغلين لمشاريع الطاقات المتجددة وحلول التخزين في الولايات المتحدة الأمريكية، جاهزيته للعمل من أجل شراكة مستدامة ومثمرة تدرج كافة سلسلة القيم للطاقات المتجددة وتشجع الاندماج الوطني وخلق مناصب الشغل.

كما أبرز الطرفان أهمية التكوين الذي يعد احد المجالات الذي يتعين الاستثمار فيه بسرعة، حيث أكد الممثل الأمريكي استعداده لإبرام اتفاقيات شراكة من خلال دعم التكوين والبحث مع الجامعات الأمريكية.

واتفق الطرفان إلى وضع نقاط ارتكاز في أقرب الآجال وتحديد محاور التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، يختتم البيان.