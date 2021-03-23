أحمد ويحمان للإذاعة: الشعب المغربي برمته يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، أن الشعب المغربي يرفض التطبيع، مدينا ما وصفه بجبن اطياف من الطبقة السياسية المغربية التي حاولت تبريره، داعيا الى ضرورة تشكيل جبهة واسعة للتصدي الى ما وصفه بالمخطط الصهيوني لتقسيم المنطقة المغاربية.

واكد ويحمان في حوار لإذاعة الجزائر الدولية، بأن الوضع السياسي في المغرب يعرف احتقانا ضاعفته هذه الموجة مع التطبيع وأزمت الأمور أكثر وفق تعبيره، مضيفا أن التطبيع أحدث رجة كبيرة لها تبعاتها.

وحذر رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، من أن تتطور الأوضاع الى ما ليس في صالح المنطقة كلها، مضيفا أننا "بصدد هجوم صهيوني لن يترك اي قطر من الاقطار وقد مهد لذلك باختراقات قبل الاعلانت الرسمي، محذرا من مخطط لتقسيم لمغرب الى 6 مناطق اثنية وعرقية ودينية".

وأضاف ضيف اذاعة الجزائر الدولية، بأن الطبقة السياسية المغربية عبرت عن إدانتها ورفضها لللتطبيع، باستثناء بعض القوى التي وصفها بالجبن والتي حاولت التبرير والوقوف في صف السلطة واعتباره أمرا واقعا.

كما دعا ويحمان الى ضرورة تشكيل جبهة واسعة للتصدي لمخطط التقسيم الذي تقوده الصهيونية العالمية ويستهدف البلدان المغاربية .

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية