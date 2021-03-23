مراد: تخصيص حصة معتبرة من صيغة السكن الريفي بمناطق الظل

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد، الثلاثاء، بسيدي بلعباس أنه يجري التفكير لتخصيص حصة معتبرة في صيغة السكن الريفي بمناطق الظل على المستوى الوطني لتثبيث الساكنة بمناطقهم.

وأبرز مراد، على هامش زيارته التفقدية للولاية تدوم يومين انه تم تسجيل خلال الزيارات الميدانية بمختلف الولايات العديد من الطلبات من قبل المواطنين في صيغة السكن الريفي عبر مناطق الظل على المستوى الوطني ، مشيرا انه يجري التفكير لتخصيص حصة "معتبرة " في هذه الصيغة لفائدة مناطق الظل على المستوى الوطني لتثبيث الساكنة بمناطقهم.

وأضاف أن رئيس الجمهورية خصص مبالغ مالية" هامة" لرفع الغبن على سكان هذه المناطق لتجسيد العديد من المشاريع في مختلف المجالات بما في ذلك إنجاز شبكات الصرف الصحي التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن و تثبيتهم بمناطقهم.

وأوضح نفس المسؤول أنه تم تخصيص برسم العام الجاري 20 مليار دج للتحسين الحضري و40 مليار دج لصيانة الطرقات البلدية والوطنية لفائدة مناطق الظل على المستوى الوطني.

وقد اشرف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل بمزرعة سماك ببلدية عين الثريد علي ربط 65 مسكن بشبكة غاز المدينة.وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الذي يبلغ طول شبكته حوالي 8 كم، أزيد من 14 مليون دج.

كما قام ابراهيم مراد، بتدشين وتفقد عدد من المشاريع التنموية على غرار تهيئة قاعة العلاج وتهيئة وتغطية مسلك بالطريق الوطني رقم 17 بقرية تسالة بنفس المنطقة وإنجاز شبكة الصرف الصحي والمياه الصالحة بقريتي مزرعة توشيبا ودوار القصير ببلدية سفيزف والقضاء على حفر التطهير بقرية تلوين ببلدية مصطفى بن براهيم وغيرها.

وستتواصل الزيارة التفقدية المستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل غدا الاربعاء بمعاينة عدد من المشاريع الجاري نجسدها بمناطق الظل البلديات حاسي دحو وبوخنفيش ورأس الماء ومزاورو ومثيرة وغيرها.

للتذكير فقد تم إحصاء بولاية سيدي بلعباس 123 منطقة ظل عبر 46 بلدية من مجموع 52 مشكلة لإقليم الولاية حيث تم برمجة 160 عملية تنموية بغلاف مالي يتجاوز 13ر2 مليار دج.

وقد تم إنجاز خلال العام المنصرم 29 عملية مبلغ يقارب 517 مليون دج فيما تم إعداد برنامج على المدى القصير لتجسيد 131 عملية بمبلغ 1.6 مليار دج حيث تنحصر غالبية المشاريع في إنجاز شبكات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وإنجاز الإنارة العمومية والطرقات والتحسين التهيئة الحضرية وغيرها.