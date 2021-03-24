شعلة أولمبياد طوكيو 2020 تنطلق هذا الخميس وسط غياب الجماهير

تنطلق مسيرة الشعلة الأولمبية الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 هذا الخميس ، في احتفالية مغلقة وسط غياب الجماهير التي طلب منها تجنب التجمعات في مسار الشعلة أو التشجيع الحماسي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ).

وستنطلق مسيرة الشعلة، التي تمت إضاءتها في 12 مارس 2020 في مدينة أولمبيا اليونانية القديمة، في حفل يقام فيما يسمى بـ"جي فيلدج" فوكوشيما.

وانطلاقا من هذه المرافق الرياضية، التي تم اختيارها كنقطة انطلاق للشعلة لكونها القاعدة اللوجستية خلال التعامل مع كارثة المحطة النووية المتضررة في المنطقة بعد زلزال وتسونامي عام 2011، ستبدأ الشعلة رحلة مدتها 121 يوما على يد حوالي 10 لاف عداء يمرون بمحافظات البلاد الـ 47.

وتتواجد شعلة طوكيو في الأراضي اليابانية منذ عام وعرضت في أماكن مختلفة وفي مناسبات عديدة، في ظل القيود المفروضة لمكافحة الوباء، قبل أن تعلن الحكومة حالة طوارئ جديدة منذ شهرين ونصف في طوكيو ومناطق أخرى مكتظة بالسكان في البلاد.

وتسعى اليابان من خلال هذه الاحتفالية إلى إظهار استعدادها لاستضافة الفعالية الرياضية العالمية، في وقت يتراجع فيه التأييد لإقامتها.

وقبل تأجيل الأولمبياد إلى صيف عام 2021، كان من المقرر أن ينضم سياسيون، من بينهم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، وحاكمة طوكيو يوريكو كويكي، إلى حوالي 3 آلاف شخص من الجمهور للاحتفال بانطلاق مسيرة الشعلة.

لكن وكما كان الحال في حفل استقبال الشعلة في اليابان العام الماضي، لجأ المنظمون إلى فعالية مغلقة على نطاق أصغر، ولن يتم الكشف عن الحضور حتى اللحظة الأخيرة، حتى لا تتحول إلى مصدر عدوى، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الأولمبياد.