صب مقررات التخصيص لفائدة 60 الف مكتتب على موقع وكالة عدل

سيتمكن 60 الف مكتتب في برنامج سكنات البيع بالإيجار، من المسجلين في 2013، ابتداء من هذا الاربعاء، من سحب مقررات التخصيص الخاصة بهم انطلاقا من الموقع الالكتروني للوكالة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، حسبما أفاد به المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة، فيصل زيتوني.

وأوضح زيتوني في تصريحات صحفية أن هذه العملية تخص مكتتبي 33 ولاية، مضيفا أنه سيتم إصدار اوامر دفع الشطر الثالث من قيمة السكن، بالنسبة المكتتبين الذين سحبوا مقررات التخصيص، خلال الأيام التي تلي عملية السحب.

وأرجع المدير تأخر انطلاق هذه العملية إلى ارتباطها بمستوى تقدم الاشغال والذي يتعين أن يتجاوز 70 بالمائة، مبرزا ان "الوكالة أخذت وقتها للقيام بهذه العملية من أجل الحصول على سكنات قابلة للتخصيص لصالح أقصى عدد من المكتتبين".

وبخصوص المكتتبين الذين قبلت طعونهم ولم يسددوا إلى الان الشطر الأول، كشف زيتوني انه سيتم قبل نهاية شهر مارس الجاري تسليم اوامر الدفع الاولى لهذه الفئة، مؤكدا أن الاجراءات في هذا الشأن تعرف "مراحلها الاخيرة".

ويأتي ذلك "التزاما بالوعود المقدمة، وتتويجا لعدة عمليات تمت تحت اشراف وزارة السكن والعمران والمدينة بما فيها المديرية العامة المكلفة بالبطاقية"، يضيف المدير.

وفي سياق متصل، أكد زيتوني ان الوكالة تسهر على جودة ونوعية الأشغال المتعلقة بإنجاز السكنات وذلك من خلال مكاتب الدراسات التي تعمل في الميدان وكذا عن طريق اللجان التي نصبتها وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى تمكين ممثلي المكتتبين من تفقد السكنات مع تسجيل ملاحظاتهم التي ستؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوكالة.