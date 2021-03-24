فرنسا تفعل اتفاقية تسليم المجرمين بينها وبين الجزائر

تم اصدار قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر و فرنسا الموقعة في 27 جانفي 2019 بعد المصادقة عليها من طرف البرلمان الفرنسي.

ويسمح القانون رقم 302-2021 بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية.

وجاء في نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية ليوم 23 مارس 2021 "يسمح بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة يوم 27 جانفي 2019".

"و سيتم تنفيذ هذا القانون كقانون دولة"، حسب ما جاء في القانون ذاته.

وتم التوقيع على الاتفاقية في 27 جانفي 2019 بين وزيري العدل الجزائري والفرنسي والتي تنص على تسليم المجرمين بين حكومتي الدولتين.

وتهدف هذه الاتفاقية الى اقامة تعاون قوي واكثر فعالية بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الجريمة حيث تمكن من التسليم الفعلي والسريع للأشخاص المبحوث عنهم بغية متابعتهم قضائيا أو قضاء عقوبة سجنهم.