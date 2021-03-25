الإذاعة الوطنية تنظم هذا الخميس يوما تحسيسيا مفتوحا حول حوادث المرور

تنظم الإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها هذا الخميس يوما تحسيسيا مفتوحا حول حوادث المرور تحت شعار "اجعل طريقك صديقك ولا تجعله قاتلك"وهذا لتسليط الضوء على الظاهرة التي كانت ولازالت تحصد كل يوم العديد من الأرواح في الطرقات وذلك ببث وتقديم روبورتاجات وبلاطوهات للتحسيس بخطورة الوضع .

وفي هذا الإطار أكد رئيس خلية الاتصال بمديرية الأمن العمومي عميد الشرطة رابح زواوي في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس أن من بين أسباب هذه الحوادث الدرجات النارية وبنسبة 15 بالمائة نتيجة تهور أصحابها في الطرقات وعدم التقيد بأدنى شروط السلامة المرورية

وشدد ذات المتحدث على أن "هذه الإشكالية تلزمنا بالقيام بعملية التوعية والتحسيس مع الصرامة في المراقبة العمومية ورفع كل المخالفات خاصة فيما يتعلق بعدم احترام قانون المرور".

من جانبهم عبر مواطنون من خلال ميكرفون القناة ذاتها عن تخوفهم من السلوكيات الخطيرة التي يقوم بها بعض أصحاب الدراجات النارية في الطرقات ودعا بعضهم السائقين إلى الالتزام بمعاير السلامة المرورية وقواعدها لتجنب وقوع الحوادث .

هذا وقد تم تحويل أكثر من 22 ألف دراجة نارية إلى الحجر السنة الماضية بسبب عدم تقيد أصحابها بقوانين المرور وقواعد الحجر الصحي .

المصدر:الإذاعة الجزائرية