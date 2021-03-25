الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي بقطاعات المحبس، الكلتة والفرسية ، حسب البلاغ العسكري رقم 133 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الخميس.

وأضاف البلاغ ، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن "وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت امس الأربعاء جحور تخندقات جنود الاحتلال في في "منطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس".

كما "قصفت نهارَ اليوم الخميس قواعد جنود الاحتلال بمنطقة خنكة الشيظمية بقطاع المحبس وفي منطقة لثراثيات بقطاع الكلتة مرتين متتاليتين".

واستهدف "قصف عنيف قوات الاحتلال المتخندقة في منطقة أكرارة أشديدة بقطاع الفرسية".

كما استهدف "قصف مكثف جنود العدو المتخندقين بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية" وبمنطقة "طارف حميدة بقطاع الفرسية".

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة مواقع وتخندقات جنود الاحتلال المغربي الذين "تكبدوا خسائرَ جسيمةذ في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، يضيف البيان.