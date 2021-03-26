كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الطاهر بولنوار عن تنظيم قافلة وطنية للتحسيس و التوعية بضرورة تعميم نظام الدفع الإلكتروني في مختلف المعاملات التجارية تكون انطلاقتها بعد شهر رمضان المبارك.

وقال بولنوار في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الجمعة إن المبادرة كانت مسطرة منذ الفاتح من جانفي المنصرم مع بدأ تعميم الدفع الالكتروني لكنها تأجلت حسبه بسبب تفشي الجائحة.

وفي السياق ذاته دعا بولنوار إلى ضرورة تغيير الذهنيات بخصوص الدفع الالكتروني لدى المواطن و التاجر على حد سواء و ولوج عالم الرقمنة في شتى معاملاتهم التجارية.

من جانبه كشف مدير تجمع النقد المعلوماتي مسعودان مجيد، عن إطلاق البوابة الالكترونية الجديدة في الرابع من شهر أفريل المقبل ،أنه من بين 36 ألف جهاز دفع إلكتروني تم إحصاؤه ، تم تشغيل 22 ألف منها لدى التجار ، بينما تباشر البنوك من جهتها ملية تسريع استغلالهم."

وينتظر مع هذه الإجراءات الجديدة وانطلاق القافلة الوطنية للتحسييس بنظام الدفع الالكتروني في الجزائر، تضافر جهود الجميع لإنجاح العملية ومواكبة التطورات الحاصلة في العالم.

المصدر:الإذاعة الجزائرية