بلماضي : كان يستحيل علينا الفوز في مثل هذه الظروف "

اعتبر مدرب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ، جمال بلماضي، انه كان يستحيل على الخضر،- الذين تعادلوا سهرة الخميس خارج القواعد مع منتخب زامبيا (3-3) ، في إطار الجولة الخامسة عن المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم لكرة القدم 2021 بالكامرون والمؤجلة إلى 2022- ، تحقيق الفوز في هذه المقابلة، موجها اصابع الإتهام بشكل غير مباشر لحكم المبارة الكاميروني علي محمد اديلا يد .

و أوضح بلماضي في الندوة الصحفية التي نشطها عقب المقابلة :" كان يستحيل علينا تحقيق الفوز في هذه المواجهة بسبب واحد اعتقد ان الجميع يعرفه (...) يصعب علي قبول النتيجة النهائية بالنظر إلى المجريات التي عرفتها هذه المقابلة".

وأفتتح المنتخب الوطني باب التسجيل بفضل الذي سجله رشيد غزال في الدقيقة (18)، قبل ان يضيف اسلام سليماني الهدف الثاني للخضر في الدقيقة الـ 25 .

وفي الدقيقة الـ 33 قلص المنتخب الزامبي النتيجة بفضل الهدف الذي سجله باتسون داكا عن طريق ضربة جزاء ثم تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 52 بواسطة اللاعب شامة .

ونجح المنتخب الوطني بعد ذلك في تحقيق التفوق مجددا بواسطة اسلام سليماني في الدقيقة ال55 ، ليسجل بذلك الثنائية في هذه المقابلة .

وبعدها منح حكم المقابلة ضربة جزاء مشكوك في صحتها لمنتخب زامبيا حولها اللاعب دكا لهدف ثالث في الدقيقة الـ 79.

ولم تتوانى الاتحادية الجزائرية في وصف اداء حكم المقابلة الكاميروني علي محمد اديلا يد "بالمهزلة" في التعليق عن اللقاء الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على شبكة الأنترنت.

واضاف بلماضي :" لا يمكنني لوم اللاعبين على الاخطاء التي ارتكبوها (...) فالأمور التي عرفتها هذه المقابلة كانت خارج سيطرتهم ، لدينا عناصر موهوبة تلعب مع بعضها البعض منذ عدة سنوات و الانسجام فيما بيهم مكنهم من تسجيل ثلاثة اهداف " مستطردا" كنّا نتمنى ان يبقى خط دفاعنا صلب وقوي من خلال تلقي اقل عدد ممكن من الاهداف ، لكن بالنظر إلى الطريقة التي تلقينا بها اهداف اليوم لم يكن بوسعنا فعل اي شيء ".

و في الاخير، ابدى جمال بلماضي تأسفه لقيام بعض اعضاء الطاقم الفني للمنتخب الزامبي ، بالتجسس على "الخضر" خلال الحصة التدريبية التي اجروها مساء يوم الاربعاء بالملعب الوطني بلوساكا قائلا:" لقد تسلل افراد من الطاقم الفني الزامبي عشية المقابلة إلى الملعب من اجل التجسس علينا (...) انه امر مؤسف لا يمت بصلة للأخلاق الرياضية".

من جهته، تأهل منتخب زيمبابوي إلى النهائيات الافريقية رفقة الجزائر، بفضل فوزه على مضيفه بوتسوانا الذي يقوده الجزائري عادل عمروش، بنتيجة (1-0)، عن نفس الجولة في ذات المجموعة، مستغلا في نفس الوقت تعادل زامبيا أمام "الخضر".

ويتصدر أشبال بلماضي المجموعة بـ 11 نقطة، ثم زيمبابوي في الصف الثاني (8نقاط )، فيما تأتي بوتسوانا وزامبيا المقصيان في المركزين الثالث والرابع بـ4 نقاط لكل منهما.

وفي الجولة السادسة والاخيرة ، يستضيف المنتخب الجزائري نظيره البوتسواني يوم الاثنين 29 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، أما زيمبابوي فتستقبل زامبيا بالعاصمة هراري في نفس اليوم وعلى التوقيت ذاته (00ر20).