بوقدوم يقوم بزيارة رسمية إلى غينيا

قام وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم اليوم الجمعة بزيارة رسمية إلى جمهورية غينيا، بدعوة من نظيره الغيني، ابراهيم خليل كابا، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان "بدعوة من نظيره، ابراهيم خليل كابا، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غينيا، قام وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم يوم 26 مارس 2021 بزيارة رسمية إلى جمهورية غينيا".

وخلال هذه الزيارة، استقبل السيد بوقدوم من قبل رئيس جمهورية غينيا، البروفيسور ألفا كوندي والذي بلغه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وأمله في توطيد علاقات الصداقة و التعاون الأخوية القائمة بين البلدين"، حسبما أكدته وزارة الشؤون الخارجية.

"كما أجرى السيد بوقدوم محادثات مع نظيره الغيني، ابراهيم خليل كابا.

وأفضت المحادثات إلى التزام مشترك بإعادة تفعيل التعاون الثنائي في شتى المجالات"، يضيف ذات المصدر.

وبهذه المناسبة، تطرق الوزيران إلى "مختلف التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، لاسيما في مجال السلم والأمن"، حسب البيان.

وخلص البيان إلى أن "هذه الزيارة تندرج في إطار الجهود الهادفة إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات الجزائرية- الغينية وتعزيز الحوار السياسي الرفيع المستوى حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".