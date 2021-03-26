صدور المرسوم الرئاسي المحدد لأسماء ومقار الولايات الجديدة في الجريدة الرسمية

26/03/2021 - 20:09

صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم  الرئاسي المحدد لأسماء ومقار وترقيم الولايات المستحدثة مؤخرا، وهذا بعد  توقيعه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وينص المرسوم الرئاسي على أنه "تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84  -79 المؤرخ في 3 ابريل 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار  الولايات المستحدثة بموجب القانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019 المعدل  والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم  الاقليمي للبلاد على النحو التالي :

 

- 49 ولاية تيميمون ومقرها مدينة تيميمون 

- 50 ولاية برج باجي مختار ومقرها مدينة برج باجي مختار 

   - 51 ولاية أولاد جلال ومقرها مدينة أولاد جلال 

- 52 ولاية بني عباس ومقرها مدينة بني عباس 

- 53 ولاية ان صالح ومقرها مدينة ان صالح 

- 54 ولاية ان قزام ومقرها مدينة ان قزام 

- 55 ولاية تقرت ومقرها مدينة تقرت 

- 56 ولاية جانت ومقرها مدينة جانت

- 57 ولاية المغير ومقرها مدينة المغير 

- 58 ولاية المنيعة ومقرها مدينة المنيعة.

                                        

وسوم:

الجزائر, سياسة

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