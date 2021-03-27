منظمة الصحة العالمية تحذر من لقاحات "كوفيد-19" مزورة يتم تداولها إلكترونيا

27/03/2021 - 09:43

 حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار جرعات لقاحات "كوفيد 19 " مزورة يتم تداولها وعرضها على المواقع الإلكترونية.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، أن هناك عمليات تهريب للقاحات كورونا، وكذلك عمليات تزوير عبر إعادة استخدام العبوات الفارغة.

و دعا إلى عدم شراء أَي لقاحات خارج القنوات الرسمية والحكومية، وإبلاغ السلطات الوطنية أو المنظمة في حال الكشف عن مروجيها.

وأكد أن المنظمة تتابع ذلك عن كثب وتتعامل مع أي إنذارات بهذا الشأن وتتخذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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