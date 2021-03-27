المخرج عادل رمرام يحضر لفيلم روائي حول هجومات 20 أوت 1955

يحضر المخرج و المنتج عادل رمرام، فيلم روائي جديد يتناول فيه هجومات 20 أوت 1955 و هو " اسقاط مباشر لفيلمه الوثائقي حول نفس الحدث و الذي عرضه التلفزيون الجزائري في 2020 .

و قال المخرج انه يحضر لاجراء كاستينغ لاختيار الطاقم الفني لفيلمه، من 3 الى 5 افريل القادم، وسيشمل ممثلين محترفين سيجسدون شخصيات مجاهدين كانوا من قادة الثورة و صناع أمجاد هذا الحدث الهام في مسار الكفاح المسلح.

كما يشمل ايضا الكاستينغ اختيار شبان و اطفال للقيام بأدوار شخصيات الفيلم في مراحل عمرية مختلفة.

و سبق و ان قام هذا المخرج الطموح بكاستنيغ اول في سكيكدة مدينته يومي 20 و 21مارس عرف مشاركة 350 شخصا كما اكد مشيرا الى انه سينظم ايضا كاستينغ اخر بقسنطينة يومي 29 و30 مارس الجاري.

و ذكر عادل ان هذا العمل التاريخي الذي يتطرق لمرحلة حاسمة في تاريخ الثورة المسلحة سيعرف مشاركة حوالي 350 ممثلا.

و يأمل المخرج و هو ايضا كاتب السيناريو ومنتج الفيلم ان تذلل كل المشاكل و الصعاب التي تعترض المشروع الذي رغم انه تحصل على رخصة وزارة الثقافة وايضا موافقة لجنة الدراسات بوزارة المجاهدين الا انه يواجه عراقيل ادارية.

و اضاف انه سيعمل ما في وسعه ليكون الفيلم جاهزا قبل نهاية السنة و قد يقدم عرضه الشرفي في اول نوفمبر بالجزائر العاصمة.

و ستعطى اشارة انطلاق التصوير حسب المخرج في 5 جويلية المقبل و ستكون مدة التصوير حوالي شهر و نصف بمنطقتي قسنطينة و سكيكدة.

و بخصوص التمويل الذي له دور كبير في مصير و نجاح العمل قال عادل الذي يطمح الى تقديم فيلم بمعايير عالمية، بهذا الشأن انه ينوي الاستعانة بفريق تقني هندي في مجالي الديكور و المونتاج، و اضاف بشان عملية التمويل ان هناك اسهام من وزارة الثقافة و عدد من المؤسسات الثقافية التي تساهم بالعتاد و التجهيزات الى جانب خواص و ايضا مؤسسته الخاصة "مؤسسة رمرام فيلم أنترناسيونال".

يذكر ان التجربة الاولى لهذا الشاب مع الاخراج كانت بفيلم روائي يحمل عنوان "الشبح"، الذي عرضه التلفزيون الجزائري الى جانب إنتاجه للكاميرا الخفية للتلفزيون الجزائري "أحنا في أحنا".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية