المديرية العامة للأمن الوطني تفند مضمون بيان صحفي نشر على "فايسبوك"

27/03/2021 - 13:36

فندت المديرية العامة للأمن الوطني هذا السبت مضمون بيان صحفي "مزيف" نسب لمصالحها ولقيادتها نشر عبر صفحة موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وجاء في البيان : "تفند المديرية العامة للأمن الوطني تفنيدا قاطعا مضمون بيان صحفي مزيف نسب لمصالحها ولقيادتها، على صفحة موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، نشر السبت يتضمن ادعاءات كاذبة متعلقة بعملية حفظ النظام يوم الجمعة 26 مارس 2021".

وأضاف نفس المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني "تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية ضد مسير هذه الصفحة".

كما أنها "تدعو مستعملي مواقع التواصل الإجتماعي إلى توخي الحيطة والحذر من مثل هذه الأخبار الكاذبة التي يهدف مروجوها إلى تضليل الرأي العام وزرع البلبلة".

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