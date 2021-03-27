الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد مواقع قوات الإحتلال المغربية

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجمات جديدة ضد مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي، حسب البيان العسكري رقم 136 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم السبت.

و افاد البيان، الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، بان "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت،اليوم، جحور قوات الاحتلال المغربي، في منطقة تنيليك بقطاع البكاري، ومنطقة تنوشاد بقطاع المحبس"، و "مواقع اخرى بمنطقة لكصيبيين ومنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية".

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الاحتلال المغربي الذين "تكبدوا خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، يضيف البيان.