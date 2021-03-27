شرفي : أكثر من 10 آلاف مترشح محتمل لتشريعيات 12 جوان واكثر من 24 مليون ناخب

بلغ العدد الاجمالي للكتلة الناخبة بعد المراجعة الدورية، للقوائم الانتخابية 392.438 .24 ناخب، في حين بلغ عدد المترشحين المحتملين على مستوى 58 ولاية 10.702 مترشح ، حسب ما أفاد به اليوم السبت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح السيد شرفي ، في ندوة صحفية خصصت لتقييم نتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ان الهيئة الناخبة المسجلة، بمناسبة انتخاب المجلس الشعبي الوطني لموعد 12 جوان المقبل، وصلت 392.438 .24 ناخب من بينهم 23.486.979 ناخب موزعين عبر 58 ولاية 902.365 ناخب بالنسبة للجالية بخارج الوطن، مؤكدا ان هذه "النتائج مؤقتة لان التسجيلات تنتهي في غضون اليومين القادمين وهي "لن تختلف كثيرا عن نتائج العدد الاجمالي للكتلة الناخبة، بعد المراجعة الدورية".

كما اشار ان عدد المسجلين الجدد إلى غاية اليوم بلغ 792 179 مسجل في القوائم الانتخابية، فيما بلغ العدد الاجمالي للمشطوبين 101.744 شخص .

و بلغ عدد المسجلين عبر المنصة الإلكترونية 3.276 مسجل واصفا هذه العملية ب "الناشطة والفاعلة " في هذا المجال، نظرا لإقبال المواطنين عليها.

فيما تم تسجيل تغيير الاقامة بالنسبة لــــ 483 شخص وعدد طلبات الحصول على نسخة ثانية من بطاقة الناخب 2252 طلب وعدد المسجلين الجدد من حفاظ الامانة 12.350 الف حافظ امانة.

و في رده عن الصحفيين، حول امكانية تمديد اجال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قال السيد شرفي ان المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة، "يحدد هذه الآجال " و هو ما اعتبره "كافيا" لا سيما وانه تم مراجعة القوائم الانتخابية 3 مرات في غضون 5 أشهر.

وبالنسبة لسحب ملفات الترشح ، قال السيد شرفي أن "عدد ملفات الترشح التي تم سحبها إلى غاية اليوم السبت، بلغت 3.270 ملف منها 1420 ملف من طرف 55 حزب معتمد، و 1863 ملف في اطار القوائم الحرة "، مشيرا إلى أن أول ملف ترشح تم سحبه يوم 15 مارس الجاري بكل من ولايات سطيف والمسيلة وبومرداس وتلمسان.

كما اوضح رئيس السلطة انه تم تقديم "تسهيلات" للأحزاب الراغبة في الترشح في اطار احكام المادة 316 من قانون الإنتخابات، و التي تشترط جمع 25.000 توقيع، عبر 23 ولاية من خلال تمكين هذه الاحزاب من استلام الاستمارات واكتتاب التوقيعات من مقر السلطة الوطنية بالعاصمة،اضافة الى مندوبياتها المحلية.

و يضيف السيد شرفي انه تم توفير مليون و 500 الف استمارة ، منها 126 الف استمارة تم توزيعها على المستوى المركزي للسلطة المستقلة لفائدة 5 احزاب تقدمت بطلبات في هذا الشأن .

أما على مستوى المندوبيات، فأكد نفس المسؤول أنه تم توزيع 702 10 ملف ترشح محتمل ،من بينهم 2000 ملف موجها للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ، إلى جانب توزيع 1.175.500 استمارة توقيعات ،و 122.300 استمارة معلومات خاصة بالمترشحين.

وبخصوص دعم الشباب المترشح لموعد 12 جوان المقبل، أكد السيد الشرفي انه سيتم اصدار قبل انطلاق الحملة الانتخابية "مرسوم تنفيذي" يحدد قواعد دعم الشباب.